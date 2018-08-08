Ученые рассказали о причинах колонизации Гренландии викингами

Москва, 8 августа. Ученые в ходе очередных кропотливых исследований выяснили, зачем викинги в свое время колонизировали Гренландию.

Ответ на этот вопрос, который наверняка мучает умы историков на всей планете, опубликован в статье, которая размещена на страницах специализированного издания Proceedings of the Royal Society B.

Как оказалось, древние викинги проникли на территорию Гренландии ради добычи бивней моржей, монополию на торговлю которыми они удерживали на протяжении целых четырех веков.

«К 1100 году Гренландия стала главным поставщиком моржовой кости для Западной Европы. Высокий спрос на этот материал поддерживал жизнь колоний викингов на этом острове четыре столетия», — говорится в опубликованной работе.

К слову, по преданиям викингов, первооткрывателями Америки был не Христофор Колумб, а норвежские мореплаватели под водительством Эрика Рыжего, который был изгнан из Норвегии в конце 10 века.

При этом, факт присутствия викингов в Гренландии и на острове Ньюфаундленд не вызывает сомнения ученых. Споры вызывают другое — почему викинги сначала колонизировали, а затем покинули новые земли, сообщает «Газета.ru».