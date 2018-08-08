«Челси» планирует купить голкипера Аррисабалагу за рекордные 72 млн фунтов

Лондон, 8 августа. Английский «Челси» планирует приобрести 23-летнего вратаря испанского «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за рекордные для трансфера голкиперов 72 миллионов фунтов.

Сразу после этого лондонский клуб намерен продать бельгийца Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Если сделка состоится, что это будет мировой рекорд — прежде 65 миллионов фунтов «Ливерпуль» заплатил «Роме» за бразильского голкипера Алиссона.

Keпa должен прибыть в Лондон сегодня и, как ожидается, ему будет предложен пятилетний контракт, стоимостью в два раза больше его нынешней зарплаты, которая составляет около 80 тысяч фунтов в неделю.

Ожидается, что Куртуа, в свою очередь, будет продан за 35 миллионов фунтов. Бельгиец бойкотирует тренировки, и сегодня должна состоятся его встреча с менеджментом клуба, во время которой будут обсуждены детали перехода.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри изначально не хотел говорить о будущем Куртуа и Кепы, поэтому ушел от вопроса журналистов после товарищеского матча на Стэмфорд Бридж.

«Я не знаю сейчас ничего о Куртуа. Я хочу поговорить с руководством клуба. После этого мы все вместе примем решение. Я ничего не знаю о Куртуа, ничего не знаю о Кепе», — заявил специалист.

К слову, Keпa был близок к переходу к мадридский «Реал» в январе этого года за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медицинский осмотр, однако на тот момент главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил, что прибытие Аррисабалаги может иметь неблагоприятный эффект.

Добавим, что Кепа – воспитанник «Атлетика», дебютировал в клубе в сентябре 2016 года. Кроме того Аррисабалага играл за юниорскую сборную Испанию, в составе которой в 2012 году стал победителем Чемпионата Европы, сообщает The Times.