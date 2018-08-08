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США отказались вмешаться в конфликт между Канадой и Саудовской Аравией
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    США отказались вмешаться в конфликт между Канадой и Саудовской Аравией

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    США отказались вмешаться в конфликт между Канадой и Саудовской Аравией

    Вашингтон, 8 августа. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в разногласия между Канадой и Саудовской Аравией.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, власти двух стран должны самостоятельно решить конфликт путем дипломатических переговоров.

    «Обе стороны должны дипломатически решить это вместе, мы не можем сделать это для них, они должны разрешить это вместе», — сказала Науэрт.

    Также она подчеркнула, что Вашингтон «уважает международно признанные свободы» и призвала власти Саудовской Аравии опубликовать информацию о некоторых делах. Напомним, что конфликт между Канадой и Саудовской Аравией возник на фоне задержания гражданских активистов саудовскими властями. 6 августа МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Оттавы. 

    Автор: Ирина Новикова
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