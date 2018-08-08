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Мать Скрипаля хочет получить британскую визу и повидаться с сыном
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    Мать Скрипаля хочет получить британскую визу и повидаться с сыном

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    Мать Скрипаля хочет получить британскую визу и повидаться с сыном

    Москва, 8 августа. Мать бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Елена намерена получить британскую визу, чтобы встретиться с сыном.

    «Думаем подавать документы для визы для бабушки, чтобы она могла увидеть родных. Процедура достаточно трудная, в том числе и технически», — сказала племянница Скрипаля Виктория.

    Она также отметила, что хотела бы поехать в Великобританию вместе с бабушкой, но сомневается, что британские власти ей разрешат, так как уже несколько раз получала отказ.

    Напомним, что ранее Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, планирует вернуться в Россию, когда ее отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, окончательно поправится после инцидента.

    Автор: Ирина Новикова
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