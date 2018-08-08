Сирия: под Дамаском готовят лагерь для беженцев из провинции Идлиб

Дамаск, 8 августа. В пригороде сирийской столицы готовят к открытию лагерь, в котором разместятся беженцы из пока еще остающейся под контролем террористов провинции Идлиб.

Как рассказал журналистам руководитель лагеря Абдурахаман Хабиб, лагерь разместится в населенном пункте Хирджилла, сейчас в нем идут ремонтные работы и вскоре он будет готов принять вынужденных переселенцев.

«Лагерь рассчитан на пять тысяч человек, однако приходилось размещать до 20 тысяч человек, поэтому сейчас необходимо восстановить его», — цитирует РИА Новости Абдурахамана Хабиба.

Мужчина добавил, что лагерь был создан четыре года назад, и за последние несколько лет в его стенах побывали беженцы из Дэйр-эз-Зора, Даръа, Восточной Гуты и других сирийских территорий.

Как добавляет «Газета.ru», все эти годы работы лагеря в пригороде Дамаска, российская сторона принимала участие в его жизни — неоднократно поставляла гуманитарную помощь, матрасы, теплые одеяла и другие необходимые вещи.