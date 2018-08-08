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Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве
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    Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве

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    Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве

    Киев, 8 августа. Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета «Украина» в Киеве. 

    Информацию об этом распространил спикер генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, написав пост на тему на своей странице в социальной сети Facebook. По его мнению, сотрудники учебного заведения «взяты в заложники».

    «Похоже на рейдерский захват. В помещение университета ворвались люди в форме и закрылись. Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложниками», — написал в интернете Лысенко.

    Как уточнил спикер специального ведомства, информацией о случившемся с ним поделился некий знакомый, который работает в университете. Кроме прочего, пишет Лысенко, с «захватчиками» уже работает полиция.

    Как сообщает RT, ссылаясь на аккаунт спикера генеральной прокуратуры Украины, правоохранители работают на месте ЧП и «опрашивают» свидетелей. При этом какой-либо официальной информации не поступало.

    Автор: Константин Терехов
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