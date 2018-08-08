Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве

Киев, 8 августа. Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета «Украина» в Киеве.

Информацию об этом распространил спикер генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, написав пост на тему на своей странице в социальной сети Facebook. По его мнению, сотрудники учебного заведения «взяты в заложники».

«Похоже на рейдерский захват. В помещение университета ворвались люди в форме и закрылись. Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложниками», — написал в интернете Лысенко.

Как уточнил спикер специального ведомства, информацией о случившемся с ним поделился некий знакомый, который работает в университете. Кроме прочего, пишет Лысенко, с «захватчиками» уже работает полиция.

Как сообщает RT, ссылаясь на аккаунт спикера генеральной прокуратуры Украины, правоохранители работают на месте ЧП и «опрашивают» свидетелей. При этом какой-либо официальной информации не поступало.