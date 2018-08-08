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Израильский генерал назвал условие сотрудничества с Россией по ПРО
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    Израильский генерал назвал условие сотрудничества с Россией по ПРО

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    Израильский генерал назвал условие сотрудничества с Россией по ПРО

    Тель-Авив, 8 августа. Израильский генерал и бывший глава организации противоракетной обороны страны Узи Рубин заявил, что Тель-Авив и Москва могут сотрудничать в области ПРО при условии, что в Сирию не будут поставляться российские ЗРК С-300.

    По словам Рубина, судьба сотрудничества зависит от России. Он отметил, что в настоящее время отношения Израиля и России являются дружественными, а Москва проявляет большое внимание к проблемам безопасности ближневосточного государства.

    «Однако если они дадут сирийцам С-300, отношения между странами деградируют. Это имеет очень сильные политические последствия, это политическая проблема», — цитирует Рубина агентство РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии сбили два израильских разведывательных беспилотных аппарата вблизи Дамаска.

    Автор: Ирина Новикова
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