Израильский генерал назвал условие сотрудничества с Россией по ПРО

Тель-Авив, 8 августа. Израильский генерал и бывший глава организации противоракетной обороны страны Узи Рубин заявил, что Тель-Авив и Москва могут сотрудничать в области ПРО при условии, что в Сирию не будут поставляться российские ЗРК С-300.

По словам Рубина, судьба сотрудничества зависит от России. Он отметил, что в настоящее время отношения Израиля и России являются дружественными, а Москва проявляет большое внимание к проблемам безопасности ближневосточного государства.

«Однако если они дадут сирийцам С-300, отношения между странами деградируют. Это имеет очень сильные политические последствия, это политическая проблема», — цитирует Рубина агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии сбили два израильских разведывательных беспилотных аппарата вблизи Дамаска.