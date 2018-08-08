Чешский сенатор заявил, что финансовая помощь Украине провалилась в «черную дыру»

Прага, 8 августа. Чешский сенатор Ярослав Доубрава заявил, что средства, направленные на Украину в качестве финансовой помощи, провалились в «черную дыру».

По словам парламентария, ожидать возврата данных средств не приходится. Кроме того, он отметил, что борьбу за финансовые потоки на Украине ведут исключительно олигархи, а среди обычных людей царит страшная бедность. Доубрава подчеркнул, что, основываясь на текущей ситуации, можно спрогнозировать достаточно безрадостную картину будущего Украины. В частности, он пояснил, что в стране произошел огромный раскол между большими городами и провинцией и последние даже не подозревают, что происходит в столице.

Среди негативных тенденций сенатор особо выделил фашистскую идеологию, захватывающую все больше умов украинских граждан. По его словам, в особенности это заметно по крупным городам, которые уже практически взяты под контроль «фашистами». Сенатор также признался, что у него нет ни малейшего никакого желания посещать Украину, пока там не поменяется власть.

«Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости», — резюмировал он.

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что действующая власть отбросила страну на 15 лет назад.

«Порошенко и Ко отбросили Украину на 15 лет назад и продолжают способствовать еще большей деградации экономики. Не верьте киевской клике, а верьте своим собственным наблюдениям», — пояснил бывший глава украинского правительства.

Политик отметил, что на самом деле рост заработных плат на Украине не догоняет рост цен, тарифов, налогов. Азаров подчеркнул, что реальная покупательная способность населения стремительно уменьшается, несмотря на регулярные заявления президента Украины Петра Порошенко и главы правительства страны Владимира Гройсмана о том, что украинский ВВП растет.

Также Азаров неоднократно отмечал, что внедрение так называемых европейских ценностей на Украине происходит весьма недемократическим путем. В частности, он выделил ситуацию с обысками, проводимыми в стране различными силовыми структурами.