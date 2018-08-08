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Весь мир
Иванов: США уверяли, что Саакашвили не перейдет «красную черту» в Южной Осетии
Весь мир
Иванов: США уверяли, что Саакашвили не перейдет «красную черту» в Южной Осетии
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    Иванов: США уверяли, что Саакашвили не перейдет «красную черту» в Южной Осетии

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    Иванов: США уверяли, что Саакашвили не перейдет «красную черту» в Южной Осетии

    Москва, 8 августа. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в 2007 году глава Госдепартамента США Кондолиза Райс неоднократно заверяла, что президент Грузии Михаил Саакашвили не перейдет «красную черту» в отношении Южной Осетии.

    «Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: «Сергей, не беспокойтесь, он «красную черту» не перейдет», — цитирует Иванова газета Коммерсант.

    Ранее в материале портала Ридус говорилось, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией заявил, что на военную авантюру Михаила Саакашвили летом 2008 года подтолкнули высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов.

    Автор: Ирина Новикова
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