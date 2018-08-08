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Весь мир
Иванов: США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии
Весь мир
Иванов: США уверяли, что Саакашвили не перейдет «красную черту» в Южной Осетии
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    Иванов: США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии

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    Иванов: США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии

    Москва, 8 августа. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что глава Госдепартамента США в 2008 году Кондолиза Райс признала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является виновником вооруженного конфликта в Южной Осетии.

    «Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — отметил Иванов в интервью газете Коммерсант.

    Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий и реакция Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта. Ранее портал Ридус сообщал, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией рассказал, что на военную авантюру Саакашвили летом 2008 года подтолкнули высокопоставленные представители американской администрации.

    Автор: Ирина Новикова
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