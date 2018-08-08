Иванов: США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии

Москва, 8 августа. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что глава Госдепартамента США в 2008 году Кондолиза Райс признала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является виновником вооруженного конфликта в Южной Осетии.

«Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — отметил Иванов в интервью газете Коммерсант.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий и реакция Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта. Ранее портал Ридус сообщал, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией рассказал, что на военную авантюру Саакашвили летом 2008 года подтолкнули высокопоставленные представители американской администрации.