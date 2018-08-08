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Маск заявил о намерении выкупить Tesla
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    Маск заявил о намерении выкупить Tesla

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    Маск заявил о намерении выкупить Tesla

    Вашингтон, 8 августа. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции предприятия и вывести его с биржи.

    «Собираюсь выкупить Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — говорится в сообщении бизнесмена в его микроблоге в Twitter.

    По словам Маска, акционеры компании могут продать акции или сохранить свою долю с помощью специального фонда. По мнению экспертов, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 миллиардов долларов. Ранее портал Ридус сообщал, что компания Tesla отчиталась о рекордных убытках во втором квартале 2018 года более чем на 717 миллионов долларов. Напомним, трудности у компании были зафиксированы еще в 2017 году, когда стало известно об увольнениях работников сразу из нескольких производственных центров в Соединенных Штатах.

    Автор: Ирина Новикова
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