Пушков призвал Эстонию следить за самолетами НАТО, а не России

Москва, 8 августа. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что властям Эстонии необходимо следить за военными самолетами Североатлантического альянса, а не России.

Таким образом глава комитета Совета Федерации по информационной политике прокомментировал инцидент с ракетой, по ошибке запущенной истребителем ВВС Испании во время полета над Эстонией.

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят», — говорится в сообщении парламентария в Twitter.

Ранее телеканал 360 сообщал, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во время учебного полета по ошибке запустил над территорией Эстонии боевую ракету «воздух‐воздух» AMRAAM. Позже Вооруженные силы Эстонии призвали обнаруживших ракету, не трогать ее и отойти на безопасное расстояние.