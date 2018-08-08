Глава лейбористов Корбин обвинил BBC в предвзятости в пользу Израиля

Лондон, 8 августа. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин оказался в центре скандала после того, как обвинил телерадиокомпанию BBC в предвзятости в пользу Израиля во время интервью, которое он дал государственному иранскому телеканалу.

В 2011 году иранский телеканал снял документальный фильм, названный «Предвзятость на BBC». В нем снялся и будущий на тот момент лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, обвинивший BBC в том, что та находится под израильским влиянием, а ее генеральный директор Марк Томпсон – действует в интересах еврейского государства.

«На BBC оказывают давление, вероятно – со стороны Марка Томпсона, который, как мне кажется, преследует определенные интересы. Как мне кажется, на BBC давят израильское правительство, а также посольство этой страны, и они весьма настойчиво добиваются нужного ото всех журналистов», ― заявил Корбин в 2011 году.

По его словам, BBC демонстрирует свою предвзятость в интересах Израиля, когда в своих репортаж утверждает, что Израиль – это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, что Израиль имеет право на существование, что у Израиля есть опасения за свою безопасность.

Подобные заявления Корбина вызвали волну обвинений лидера лейбористов в антисемитизме. В частности, против Корбина выступила глава организации «Рабочие друзья Израиля» Дженнифер Гербер, которая обвинила его в распространении теорий заговора.

«Своими прискорбными комментариями Джереми Корбин не только использует возможность появиться на иранском телевидении, чтобы поделиться теориями заговора в отношении Израиля, но и даже подвергает сомнению право Израиля на существование», ― заявила она.

Пресс-служба Корбина уже ответила на подобные заявления в это воскресенье, пишет The Times. По ее словам, Корбин лишь пытался указать на то, что, несмотря на оккупацию Израилем Палестины, проблемы и перспективы еврейского государства всегда получают больше освещения в СМИ. В то же время, является убежденным сторонником мирного урегулирования на Ближнем Востоке с участием как Израиля, так и Палестины.