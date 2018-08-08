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Глава МИД Ирана заявил об усталости мира от односторонних действий США
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    Глава МИД Ирана заявил об усталости мира от односторонних действий США

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    Глава МИД Ирана заявил об усталости мира от односторонних действий США

    Тегеран, 8 августа. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мировое сообщество устало от односторонних действий Соединенных Штатов.

    По словам министра, в международных отношениях не существует места «надоевшим клише» о мире во всем мире, использованным президентом США Дональдом Трампом.

    «И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведет войну за «мир во всем мире», — говорится в его сообщении в Twitter.

    Зариф отметил, что для того, чтобы понять истинное отношение к политике, проводимой Вашингтоном, достаточно спросить Евросоюз, Россию, Китай и других торговых партнеров Ирана.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что для защиты европейских компаний Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана.

    Автор: Ирина Новикова
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