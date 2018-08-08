Мэй призвала Джонсона извиниться за сравнение женщин в бурках с «почтовыми ящиками»

Лондон, 8 августа. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона извиниться за его слова о мусульманских женщинах в скрывающей лицо одежде, которых он сравнил с «банковскими грабителями» и «почтовыми ящиками».

Джонсон ранее опубликовал статью, в которой заявил, что женщины в бурках похожи на почтовые ящики. Статья вызвала серьезный общественный резонанс в Великобритании. Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис призвал Джонсона извиниться, а баронесса Сайида Варси, мусульманка и член той же партии, обвинила бывшего главу МИД Великобритании в разжигании ненависти.

Комментарии к статье Джонсона также были преимущественно негативными; большая часть прочитавших статью потребовали проверить ее на соответствие как закону, так и кодексу Консервативной партии, членом которой является сам Джонсон. Мэй поддержала Льюиса, усилив давление на Джонсона, который, в свою очередь, отказался извиняться, назвав критику в свой адрес «нелепой».

«Я полагаю, что мы все должны быть очень осторожными при выборе языка и использовании выражений. И ряд выражений, которые использовал Борис [Джонсон], описывая внешний вид людей, были определенно оскорбительными. Что куда более важно: верим ли мы в то, что люди имеют право исповедовать собственную религию и, в случае женщин и никаба с буркой, одеваться так, как сочтут нужным?», ― сказала она.

Сам Джонсон, находящийся сейчас в отпуске, дал четко понять, что не намерен брать свои комментарии назад.

«Просто нелепо, что люди нападают на подобные взгляды на вещи. Мы не должны попадать в ловушку, когда общество прекращает дебаты по различным вещам. Мы должны обсуждать это. Если мы не можем взывать к либеральным ценностям, мы уже расчищаем площадку для реакционеров и экстремистов», ― приводит газета The Times слова Джонсона, ссылаясь на источник, близкий к бывшему главе МИД.

Напомним, что в своей статье в издании The Daily Telegraph, Джонсон указал, что не хотел бы, чтобы Великобритания последовала примеру Дании, которая полностью запретила ношение бурки и никаба в общественных местах. Однако он подчеркнул, что считает эти предметы гардероба «нелепыми» и «странными».