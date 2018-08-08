Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Вашингтон, 8 августа. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майкл Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению требований Международного валютного фонда.

По словам Науэрт, во вторник состоялся телефонный разговор Помпео и Порошенко, в ходе которого прошло обсуждение ряда двусторонних вопросов.

«Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — пояснила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Газета.ру сообщала, что власти Украины в скором времени заключат соглашение с Международным валютным фондом, которое определит внутренние цены на газ для населения.