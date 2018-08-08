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Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ
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    Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ

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    Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ

    Вашингтон, 8 августа. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майкл Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению требований Международного валютного фонда.

    По словам Науэрт, во вторник состоялся телефонный разговор Помпео и Порошенко, в ходе которого прошло обсуждение ряда двусторонних вопросов.

    «Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — пояснила представитель американского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Газета.ру сообщала, что власти Украины в скором времени заключат соглашение с Международным валютным фондом, которое определит внутренние цены на газ для населения.

    Автор: Ирина Новикова
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