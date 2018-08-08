Египетские власти ведут поиск акулы-убийцы, напавшей на туриста из Чехии

Каир, 8 августа. У побережья египетского курорта Марса Алям ищут акулу, которая напала на туриста из Чехии. Соответствующее распоряжение отдал глава города Атеф Вегди.

Как сообщается, министерство экологии Египта отдало распоряжение о сборе специальной группы наблюдателей, чьей задачей станет поиск акулы, растерзавшей 41-летнего туриста из Чехии. Его останки были найдены на прошлых выходных недалеко от Марса Алям.

Для постоянного наблюдения за морем и поиском акулы египетскими властями будут выделены восемь человек на нескольких лодках. Кроме того, на побережье и в море будут размещены видеокамеры.

Тип акулы, которая напала на туриста, пока не установлен, однако уже собрана комиссия экспертов, задачей которых станет идентификация этой акулы. Одна из чешских газет предположила, что акулы могли быть привлечены к побережью тушами мертвых животных, которые были сброшены с одного из кораблей. Однако мэр египетского города опроверг эту информацию.