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Посольство РФ в Лондоне сообщило о препятствовании обновлению состава российского дипкорпуса
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    Посольство РФ в Лондоне сообщило о препятствовании обновлению состава российского дипкорпуса

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    Посольство РФ в Лондоне сообщило о препятствовании обновлению состава российского дипкорпуса

    Лондон, 8 августа. Пресс-секретарь посольства России в Лондоне сообщил, что британские власти затягиванием выдачи виз препятствуют обновлению состава дипломатической миссии.

    Представитель посольства отметил, что Великобритания настроена на уменьшение присутствия российских дипломатов в стране. Он подчеркнул, что кадровая ситуация серьезно ухудшилась после массовой высылки российских дипломатов в марте этого года в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей.

    «В качестве инструментария по-прежнему используются визовые ограничения, искусственное продолжительное затягивание оформления виз новым сотрудникам, уже оформленным в длительные командировки, продление виз сотрудникам российских загранучреждений на срок не более трех месяцев с удерживанием их паспортов», — пояснил пресс-секретарь.

    Ранее Газета.ру сообщала, что посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Великобритании есть еще ряд направлений, не закрытых для сотрудничества, несмотря на все сложности, и они позволяют сохранить возможность для диалога.

    Автор: Ирина Новикова
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