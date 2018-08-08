Посольство РФ в Лондоне сообщило о препятствовании обновлению состава российского дипкорпуса

Лондон, 8 августа. Пресс-секретарь посольства России в Лондоне сообщил, что британские власти затягиванием выдачи виз препятствуют обновлению состава дипломатической миссии.

Представитель посольства отметил, что Великобритания настроена на уменьшение присутствия российских дипломатов в стране. Он подчеркнул, что кадровая ситуация серьезно ухудшилась после массовой высылки российских дипломатов в марте этого года в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей.

«В качестве инструментария по-прежнему используются визовые ограничения, искусственное продолжительное затягивание оформления виз новым сотрудникам, уже оформленным в длительные командировки, продление виз сотрудникам российских загранучреждений на срок не более трех месяцев с удерживанием их паспортов», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Газета.ру сообщала, что посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Великобритании есть еще ряд направлений, не закрытых для сотрудничества, несмотря на все сложности, и они позволяют сохранить возможность для диалога.