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Монтян высмеяла идею властей Украины отменить автобусное сообщение с РФ
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    Монтян высмеяла идею властей Украины отменить автобусное сообщение с РФ

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    Монтян высмеяла идею властей Украины отменить автобусное сообщение с РФ

    Киев, 8 августа. Украинский юрист Татьяна Монтян в шутку призвала не ограничиваться полумерами и ввести уголовную ответственность за посещение России, комментируя идею украинских властей отменить прямое автобусное сообщение между Украиной и РФ. Об этом она написала в своем Facebook.

    «Не стоит ограничиваться полумерами. Надо идти до конца и ввести уголовную ответственность за посещение страны-агрессора», ― написала она, иронизируя над предложениями Киева прекратить транспортное сообщение с Россией.

    С идей об отмене автобусного сообщения выступил первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов, комментируя проект властей по  прекращению железнодорожного сообщения с Россией. Данное решение может быть принято  либо Кабинетом министров Украины, либо Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

    Свои действия украинские власти назвали ответом на «блокирование» украинских судов в Азовском море. Предложение об отмене железнодорожного сообщения было озвучено министерством инфраструктуры и уже передано в соответствующие органы.

    Автор: Антон Зарубин
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