«Вас забыли спросить»: россияне ответили на призыв Госдепа вывести войска РФ из Южной Осетии и Абхазии

Вашингтон, 8 августа. США призвали Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года. Российские интернет-пользователи восприняли новости не без иронии и предложили США «вернуться к границам размещения войск НАТО на момент существования Варшавского Договора».

Во вторник представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон призывает «Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения». Она добавила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ».

Напомним, после событий августа 2008 года, в 2009 году, в Южной Осетии была сформирована российская военная база. В этом году российский президент Владимир Путин ратифицировал соглашение, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.

Заявления Госдепартамента вызвали критику со стороны российских читателей.

«США должны вернуться к границам размещения войск НАТО на момент существования Варшавского Договора. И закрепить документально на международном уровне запрет на расширение НАТО на Восток после возврата к прежней диспозиции», — комментирует новость пользователь под ником goldmikron.

«Вас забыли спросить! Со своими вояками по всему миру разберитесь! Когда начнете выводить — вот тогда и приходите просить вывести наши», — возмутился Дик Котов.

Многие обращают внимание на то, что Штаты не собираются выводить свои войска из других стран, а значит не имеют и права давать подобные советы другим.

«А вы сами не хотите например НАТО распустить, или убрать свои волосатые щупальца милитаризма со всего мира?» — спрашивает NAV I.

«Для начала СШП должны ликвидировать все свои военные базы за рубежом в других странах, за пределами собственной территории, и вернуть все свои войска на территорию своих штатов», — согласен с ним arianlex.