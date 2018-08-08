Сирия: свыше 70 террористов были уничтожены в провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 8 августа. ВВС Сирии в этот вторник нанесли успешный авиаудар по автоколонне боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает сирийское агентство САНА, в ходе авиаудара были ликвидированы свыше 70 боевиков.

Кроме живой силы противника, пилота удалось уничтожить значительное количество военно-транспортных средств противника, а также несколько грузовиков, перевозящих оружие и боеприпасы. Сирийские пилоты нанесли удары по базам боевиков в оазисе Кабр-эш-Шейх, расположенном в Сирийской пустыне. Сообщается, что именно оттуда террористы периодически совершают набеги на мирные поселения.

Сирийские войска в этот понедельник начали масштабную операцию против форпостов ИГ в данном регионе. САА удалось освободить от террористов семь районов в различных частях провинции Эс-Сувейда, а также отразить контратаки боевиков в районах Эль-Хосн и Ард-эль-Караа.

1 Организация запрещена на территории РФ.