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Российские дипломаты сообщили о посещении задержанного в США Суверина
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    Российские дипломаты сообщили о посещении задержанного в США Суверина

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    Российские дипломаты сообщили о посещении задержанного в США Суверина

    Вашингтон, 8 августа. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что дипломаты посетили в тюрьме одного из россиян, задержанных в рамках дела о крупном мошенничестве в Соединенных Штатах, Максима Суверина.

    «Дипломаты генконсульства посетили в нью-йоркском следственном изоляторе арестованного сотрудниками ФБР российского гражданина Максима Суверина, в настоящее время он находится под стражей по обвинению в отмывании денег и в мошенническом сговоре», — отмечается в сообщении российской дипмиссии в микроблоге Twitter.

    По словам дипломатов, Суверин не жалуется на самочувствие и отношение к нему сотрудников тюрьмы и заключенных.

     «Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена», — добавили в генконсульстве.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Суверин и еще четыре человека, среди которых трое россиян, были задержаны в США в конце июля — начале августа. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей.

    Автор: Ирина Новикова
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