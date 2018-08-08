«Нуланд вызывала к себе»: Глазьев рассказал, как США шантажировали украинских олигархов во время Майдана

Севастополь, 8 августа. В 2013 году, вскоре после начала Евромайдана, Соединенные Штаты начали шантажировать украинских олигархов. Об этом рассказал советник президента РФ Сергей Глазьев, выступая перед участниками молодежно-патриотического лагеря «Донузлав» в Крыму.

По его словам, страны Запада активно использовали украинских олигархов как своих подручных, воспользовавшись ими для удара по занимавшему в то время пост президента Украины Виктора Януковича. Глазьев рассказал, что олигархам пригрозили конфискацией их активов за рубежом, если они откажутся убедить Януковича не разгонять Майдан.

Главную роль в инструктаже украинских олигархов, по словам Глазьева, сыграла официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд, лично прибывшая на Украину.

«Мы знаем достоверно, что Нуланд, которая туда приезжала, вызывала всех олигархов к себе и предупреждала: если Янукович применит силу, ваши активы будут арестованы. Поэтому все пели в уши Януковичу, а как только победил Майдан, сразу побежали присягать на верность бандеровской власти», – рассказал советник президента.

Напомним, что Нуланд во время Майдана находилась в Киеве и активно взаимодействовала с протестующими. В частности, СМИ публиковали фотографии, на которых официальный представитель Госдепартамента США раздавала участниками Майдана печенье.