В МО Испании рассказали подробности инцидента с запуском ракеты НАТО над Эстонией

Мадрид, 8 августа. В министерстве обороны Испании подтвердили, что испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 запустил боевую ракету при полете над Эстонией.

Источники в испанском оборонном ведомстве сообщили РИА Новости, что «ракета была выпущена испанским Eurofighter во время учебной миссии на юго-востоке Эстонии».

По данным представителя ведомства, в учениях также участвовали французские истребители. При этом в МО Испании добавили, что на юго-востоке Эстонии «разрешен такой вид учений», и выпущенная ракета «не приблизилась ни к какому воздушному судну».

В ведомстве начали расследование по данному инциденту.

Во вторник стало известно, что Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM при полете над Эстонией.

Как сообщала «Газета.ру», испанских пилотов отстранили от полетов над странами Балтии после инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению главы штаба ВВС Эстонии, причиной инцидента стала ошибка пилота или техническая неполадка.