Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

Сирия, 8 августа. США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне; ситуация в зоне деэскалации «Идлиб» продолжает накаляться. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: минируют участок трассы в Латакии; препятствуют переговорному процессу с сирийским правительством в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: вела перестрелку с «Лива Султан Мурад» в Африне.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: развернула два тренировочных лагеря в Идлибе.

«Белые каски»: готовят новую провокацию в Африне.

США: строят новую базу в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Вооруженные группировки на северо-востоке провинции Латакия продолжают подготовку к ведению боевых действий против правительственных войск. Джихадисты активно укрепляют свои позиции в населенных пунктах к югу от Джиср-аш-Шугура. Кроме этого, по неподтвержденной информации, опубликованной источником в Telegram @stepnews, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» минируют участок трассы между Кабаной и Карфузом, что также может говорить о подготовке к грядущей операции на северо-западе Сирии.

Напомним, последнее время отмечается рост числа нарушений со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалации «Идлиб», к которой относится и северо-восточный район Латакии. Боевики ведут регулярные обстрелы позиций САА и прифронтовых населенных пунктов, провоцируя тем самым ответные действия со стороны проправительственных войск.

Провинция Алеппо

В северных районах провинции Алеппо обостряется междоусобная борьба группировок, входящих в состав «Сирийской свободной армии». Как передает Telegram-канал @freesyriach, в городе Африн между формированиями «Лива Султан Мурад» и «Джейш аль-Ислам» произошла перестрелка, в результате которой погибло 10 боевиков. Кроме этого, в населенном пункте Аль-Баб неизвестными было убито два участника группировки «Ахрар аш-Шаркия», сообщает Telegram-канал @mrkzemannews25.

В Африне было замечено прибытие более сотни членов псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые прибыли в город под предлогом восстановления дорожной инфраструктуры. Об этом пишет источник в Twitter @watanisy. Учитывая прошлую деятельность «Белых касок», нельзя исключать, что причиной их прибытия в Африн может быть проведение очередной провокации, направленной против законного сирийского правительства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии, Соединенные Штаты Америки продолжают разворачивать военную инфраструктуру на территориях, оккупированных курдскими вооруженными формированиями. В частности, по информации Euphrates Post, в настоящее время на восточном берегу Евфрата в нескольких километрах к северу от Эт-Тибни военнослужащие США оборудуют новый военный объект. Как отмечают источники, пока сложно сказать, будет ли это полноценная база или только опорный пункт.

Провинция Идлиб

Главари вооруженных группировок активно мобилизуют гражданское население провинции и боевиков, вывезенных ранее из провинций Даръа и Эль-Кунейтра. По сообщениям Telegram-канала @hmosyrian, руководство протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» развернуло два дополнительных лагеря подготовки боевиков в окрестностях населенных пунктов Кафр-Айн и Канасафра. Как заявляют местные «оппозиционные» медиацентры, в настоящее время там проходят подготовку около 150 боевиков.

Параллельно с этим, наиболее радикально настроенная часть джихадистов продолжает препятствовать процессу политического урегулирования ситуации в зоне деэскалации «Идлиб». Для подавления местных жителей деревни Якубия, выступивших в поддержку переговоров с сирийским правительством, был отправлен отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом пишет Telegram-канал @nors2017. Напомним, что подобные действия со стороны джихадистов предпринимались и ранее. Так, например, на севере Хамы боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» арестовали порядка 45 человек, которые провели несколько встреч с представителями официального Дамаска, чтобы побудить людей в районах, подконтрольных боевикам, принять примирение и допустить на свою территорию подразделения российской военной полиции. Кроме этого, по обвинению в переговорах с сирийским правительством радикалами «Хайят Тахрир аш-Шам» были задержаны несколько боевиков «Бригады Ахмада аль-Абдо».

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)