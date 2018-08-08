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Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне
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    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

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    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    Сирия, 8 августа. США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне; ситуация в зоне деэскалации «Идлиб» продолжает накаляться. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: минируют участок трассы в Латакии; препятствуют переговорному процессу с сирийским правительством в Идлибе.

    «Джейш аль-Ислам»: вела перестрелку с «Лива Султан Мурад» в Африне.

    «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: развернула два тренировочных лагеря в Идлибе.

    «Белые каски»: готовят новую провокацию в Африне.

    США: строят новую базу в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    Провинция Латакия

    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    Вооруженные группировки на северо-востоке провинции Латакия продолжают подготовку к ведению боевых действий против правительственных войск. Джихадисты активно укрепляют свои позиции в населенных пунктах к югу от Джиср-аш-Шугура. Кроме этого, по неподтвержденной информации, опубликованной источником в Telegram @stepnews, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» минируют участок трассы между Кабаной и Карфузом, что также может говорить о подготовке к грядущей операции на северо-западе Сирии.

    Напомним, последнее время отмечается рост числа нарушений со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалации «Идлиб», к которой относится и северо-восточный район Латакии. Боевики ведут регулярные обстрелы позиций САА и прифронтовых населенных пунктов, провоцируя тем самым ответные действия со стороны проправительственных войск.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    В северных районах провинции Алеппо обостряется междоусобная борьба группировок, входящих в состав «Сирийской свободной армии». Как передает Telegram-канал @freesyriach, в городе Африн между формированиями «Лива Султан Мурад» и «Джейш аль-Ислам» произошла перестрелка, в результате которой погибло 10 боевиков. Кроме этого, в населенном пункте Аль-Баб неизвестными было убито два участника группировки «Ахрар аш-Шаркия», сообщает Telegram-канал @mrkzemannews25.

    В Африне было замечено прибытие более сотни членов псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые прибыли в город под предлогом восстановления дорожной инфраструктуры. Об этом пишет источник в Twitter @watanisy. Учитывая прошлую деятельность «Белых касок», нельзя исключать, что причиной их прибытия в Африн может быть проведение очередной провокации, направленной против законного сирийского правительства.   

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии, Соединенные Штаты Америки продолжают разворачивать военную инфраструктуру на территориях, оккупированных курдскими вооруженными формированиями. В частности, по информации Euphrates Post, в настоящее время на восточном берегу Евфрата в нескольких километрах к северу от Эт-Тибни военнослужащие США оборудуют новый военный объект. Как отмечают источники, пока сложно сказать, будет ли это полноценная база или только опорный пункт.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 августа 07.00: США строят новую базу в Дейр-эз-Зоре; «Белые каски» готовят новую провокацию в Африне

    Главари вооруженных группировок активно мобилизуют гражданское население провинции и боевиков, вывезенных ранее из провинций Даръа и Эль-Кунейтра. По сообщениям Telegram-канала @hmosyrian, руководство протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» развернуло два дополнительных лагеря подготовки боевиков в окрестностях населенных пунктов Кафр-Айн и Канасафра. Как заявляют местные «оппозиционные» медиацентры, в настоящее время там проходят подготовку около 150 боевиков.

    Параллельно с этим, наиболее радикально настроенная часть джихадистов продолжает препятствовать процессу политического урегулирования ситуации в зоне деэскалации «Идлиб». Для подавления местных жителей деревни Якубия, выступивших в поддержку переговоров с сирийским правительством, был отправлен отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом пишет Telegram-канал @nors2017. Напомним, что подобные действия со стороны джихадистов предпринимались и ранее. Так, например, на севере Хамы боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» арестовали порядка 45 человек, которые провели несколько встреч с представителями официального Дамаска, чтобы побудить людей в районах, подконтрольных боевикам, принять примирение и допустить на свою территорию подразделения российской военной полиции. Кроме этого, по обвинению в переговорах с сирийским правительством радикалами «Хайят Тахрир аш-Шам» были задержаны несколько боевиков «Бригады Ахмада аль-Абдо».

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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