Меню
Весь мир
Террористические ячейки, готовящие атаки по всей стране, обезврежены в Иране
Общество
«Вас забыли спросить»: россияне ответили на призыв Госдепа вывести войска РФ из Южной Осетии и Абхазии
Следующая новость
Загрузка...

    Террористические ячейки, готовящие атаки по всей стране, обезврежены в Иране

    55

    Террористические ячейки, готовящие атаки по всей стране, обезврежены в Иране

    Тегеран, 8 августа. В Иране правоохранительные органы успешно обезвредили две террористические ячейки, которые готовили серию атак по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Ирана.

    Как рассказал глава министерства и руководитель иранских спецслужб аятолла Махмуд Алави, силовым структурам Ирана удалось сорвать два крупных теракта, которые боевики намеревались устроить в провинциях Хузестан и Курдистан, граничащих с Ираком. Кроме того, террористы планировали нападения и в других регионах страны, включая ряд крупных городов.

    Подробная информация пока не приводится, однако уже сейчас известно, что речь идет о группировках «религиозных фанатиков», как их охарактеризовало Министерство информации Ирана. Силовики задержали шесть человек, во время обыска у которых изъяли стрелковое оружие, гранаты, самодельные бомбы, пояса смертников и большое количество различной амуниции и снаряжения.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.