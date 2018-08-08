Террористические ячейки, готовящие атаки по всей стране, обезврежены в Иране

Тегеран, 8 августа. В Иране правоохранительные органы успешно обезвредили две террористические ячейки, которые готовили серию атак по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Ирана.

Как рассказал глава министерства и руководитель иранских спецслужб аятолла Махмуд Алави, силовым структурам Ирана удалось сорвать два крупных теракта, которые боевики намеревались устроить в провинциях Хузестан и Курдистан, граничащих с Ираком. Кроме того, террористы планировали нападения и в других регионах страны, включая ряд крупных городов.

Подробная информация пока не приводится, однако уже сейчас известно, что речь идет о группировках «религиозных фанатиков», как их охарактеризовало Министерство информации Ирана. Силовики задержали шесть человек, во время обыска у которых изъяли стрелковое оружие, гранаты, самодельные бомбы, пояса смертников и большое количество различной амуниции и снаряжения.