«Глупо и бестолково мыслит»: россияне ответили генералу США, назвавшего новое российское оружие слабым конкурентом

Москва, 8 августа. Интернет-пользователи раскритиковали заявления командующего Стратегическим командованием США генерала Джона Хайтена о российском ядерном оружии.

Ранее Хайтен заявил, что Штаты могут «доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила». А Россия, по его словам, не сможет при необходимости «найти (стратегические) подводные лодки».

Российские пользователи восприняли заявление американского генерала с юмором и иронией.

«Не, 1 марта узнал о новых видах оружия, 7 августа ответил? столько времени ответ писал? или наконец-то отошел от шока? или скорость эстонцев заразительна?» — шутит пользователь под ником @cdtnf на страницах портала RT.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. В частности, о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард».

«Никто и не подвергал сомнению амерский сдерживающий потенциал, им только дали понять что их система ПРО куча хлама, именно для преодоления их ПРО/ПВО были созданы новые образцы вооружений. Но, полагаю, радоваться они будут не долго, потому что на подходе запуск в серию С-500, и еще много чего интересного, о чем всем предстоит узнать», — пишет @Roma123.

«И почему тогда нервничайте, ай?» — интересуется @VllisG.