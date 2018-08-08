Актер Сами Насери опроверг слухи о травме головы во время драки в московском баре

Москва, 8 августа. Французский актер Сами Насери опроверг сообщения о якобы полученной им травме головы во время драки в одном из московских караоке-баров. По его словам, он чувствует себя прекрасно.

В доказательство своих слов он привел фотографии, на которых он запечатлен со своим братом, а также с российским путешественником Федором Конюховым.

«После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад, спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России… Я прекрасно себя чувствую», — написал он в своем Instagram.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, что актер пострадал во время драки в одном из караоке-клубов, где его ударили по лицу. Представители института имени Склифосовского подтвердили, что актер, известный по фильму «Такси», обращался к ним за медицинской помощью, однако был выписан в день обращения.