«Никаких доказательств нет»: политик США прокомментировал обвинения о «вмешательстве» РФ

Вашингтон, 7 августа. Доказательств «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году до сих пор нет, заявил американский политик и бывший член палаты представителей США Рон Пол. По его словам, одной из главных проблем США является то, что страной руководят люди, выступающие за введение санкций против России.

«То, что происходит, — это трагедия, потому что никаких доказательств (вмешательства России в выборы в США. — Прим. ФАН) нет», ― отметил политик.

Ранее, как пишет RT, с аналогичным заявлением выступил член сената Конгресса США Рэнд Пол, который назвал происходящее сейчас в Конгрессе «санкционной истерикой».

Власти США, а также ряд американских СМИ уже второй год обвиняют Россию во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. Россия все обвинения в свой адрес отвергла, указав на их голословность. В частности, российский лидер Владимир Путин назвал «бредом» как обвинения в адрес России, так и сообщения о «сговоре» американского президента Дональда Трампа с Москвой.