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Украина
«Вот раб — вот миска»: украинские СМИ продолжили травлю Усика
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    «Вот раб — вот миска»: украинские СМИ продолжили травлю Усика

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    «Вот раб — вот миска»: украинские СМИ продолжили травлю Усика

    Киев, 7 августа. Украинские СМИ продолжили нападки на боксера Александра Усика. На этот раз журнал «Краина» заявил, что спортсмен похож на циркового силача, сражающегося за миску еды.

    В журнале «Краина» вышел материал под заголовком «Усика надо выдвинуть в президенты Украины». Однако, несмотря на многообещающее название, журналисты вновь принялись критиковать боксера.

    Автор текста выразил удивление от того, что победа Усика вызвала положительные эмоции у украинцев только из-за того, что боксер вышел на ринг в Москве «под сине-желтым флагом и под украинский гимн».

    Журналисты сравнили спортсмена с темнокожим силачом, в 18 веке выступавшим в составе каждой странствующей цирковой труппы, который сражается на арене за миску еды. 

    «Тоже мог бы говорить, что своими победами на ринге доказывает независимость и свободолюбие народов Африки. Но не говорил, потому что все знали, что он борется за пищу. Никто этого не скрывал: вот раб — вот миска», — приходит к выводу издание.

    По мнению автора материала, сине-желтый флаг Усик «поднимает исключительно для того, чтобы в Украине «не воняло», как говорил был еще один известный украинский «патриот» певец Иван Дорн».

    В итоге журнал предложил выдвинуть Усика в президенты, поскольку в стране «кумирами нации являются специалисты по мордобою». Речь в данном случает шла также о братьях Кличко, сообщает «ПолитНавигатор»

    «Вот раб — вот миска»: украинские СМИ продолжили травлю Усика

    Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Несмотря на победу, на него обрушился поток критики: многие ожидали, что после боя он сделает политические заявления. Гнев политиков и СМИ также был вызван тем, что Усик отказался от звания Героя Украины, заявив, что не нуждается в звездах и регалиях.

    Автор: Олеся Волкова
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