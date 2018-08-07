Группа людей в балаклавах захватила один из корпусов Университета «Украина» в Киеве

Киев, 7 августа. Первый корпус киевского Открытого международного университета развития человека «Украина» (Университет «Украина») был захвачен группой из примерно пятидесяти человек, сообщает ректор учебного заведения Петр Таланчук.

«Приезжают 50 орлов в балаклавах, заблокировали все, людям руки выкручивают, выгоняют из кабинетов», ― описал происходящее ректор.

По его словам, данный инцидент является еще одной иллюстрацией «беззакония, царящего в государстве», так как прибывшие на место происшествия полицейские лишь наблюдали за происходящим и не вмешивались. В настоящий момент первый корпус университета все еще удерживается неизвестными.

Как предположил ректор, причиной данного инцидента может быть решение суда об отчуждении у университета этого здания, однако руководство учебного заведения сейчас оспаривает это решение. В свое время университет обратился за кредитом в банк «Хрещатик», который позже был ликвидирован. Принадлежащие банку долги попали в руки третьих фирм, которые решили использовать их, чтобы захватить одно из зданий университета.