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Глава ВВС Эстонии объяснил, почему узнал об инциденте с ракетой лишь через полтора часа
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    Глава ВВС Эстонии объяснил, почему узнал об инциденте с ракетой лишь через полтора часа

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    Глава ВВС Эстонии объяснил, почему узнал об инциденте с ракетой лишь через полтора часа

    Таллин, 7 августа. Исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии и начальник штаба ВВС полковник Рийво Валге признался, что об инциденте со случайным запуском боевой ракеты в воздушном пространстве страны лишь через полтора часа после инцидента.

    Во время полета над южной частью Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке произвел пуск боевой ракеты «воздух-воздух». Траектория полета ракеты, а также ее местоположение и состояние сейчас устанавливаются, а военные ведут ее поиск.

    «Я лично узнал о случившемся спустя полтора часа. Передача информации заняла так много времени, потому что на выяснение важной информации между странами всегда уходит много времени», ―объяснил Валге.

    По мнению полковника, ракета, скорее всего, взорвалась в воздухе, однако нельзя исключать того, что она все же упала на землю. Расследование инцидента сейчас ведут ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

    Автор: Антон Зарубин
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