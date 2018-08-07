Певица Пинк вновь отложила концерт в Австралии, попав в больницу дважды за неделю

Сидней, 7 августа. Американская певица Пинк попала в больницу во время гастролей в Сиднее из-за вирусной инфекции.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на западные СМИ, Певица отменила шоу в самом крупном годе Австралии из-за болезни.

На прошлой неделе, в пятницу, Пинк пришлось перенести первый концерт в рамках мирового тура Beautiful Trauma. Спустя два дня она попала в больницу с обезвоживанием. По данным СМИ, уже через сутки артистку выписали. В понедельник Пинк вновь оказалась в больнице с диагнозом «желудочная инфекция».

Агент Пинк сообщил, что концерт состоится, но чуть позднее.

Пинк планировала провести в Австралии почти два месяца. Ее гастрольный тур по материку проходит с 4 июля по 26 августа.

Ранее журнал People назвал певицу самой красивой женщиной года. Однако сама Пинк лишь посмеялась над новым званием, сообщала «Газета.ру».