Сирия: пять населенных пунктов в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня

Дамаск, 7 августа. К режиму прекращения боевых действий присоединились еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо, сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, представители российского Центра провели заседание комитета национального примирения Идлибской зоны деэскалации. По итогам встречи удалось добиться расширения списка населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня.

«Подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов Эль-Хадер, Хвайер, Османия, Телль-Баджер, Хан-Туман в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий», ― сообщил генерал-майор.

Также в ходе заседания были подведены итоги гуманитарной акции в населенном пункте Кафер-Аккер, а также создана договоренность о проведении гуманитарных акций в поселениях Умм-Карамель и Умм-Тина.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало действиях боевиков группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения») ведут активные действия, чтобы торпедировать усилия Дамаска и Москвы по мирному урегулированию конфликта.