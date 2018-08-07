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Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько смертей на счету у олигарха
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    Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько смертей на счету у олигарха

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    Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько смертей на счету у олигарха

    Москва, 7 августа. Российские журналисты, убитые в Центральноафриканской республике, являются жертвами бесчеловечного и расчетливого отношения осужденного за мошенничество и другие преступления экс-владельца ЮКОС Михаила Ходорковского к своим соратниками, заявила бывший адвокат олигарха Елена Липцер.

    В своем посте в Facebook, Липцер отметила, что погибшие в ЦАР журналисты – не первые жертвы безразличного отношения Ходорковского к своим подчиненным.

    «Они не первые жертвы подобного отношения. Сгорела от рака верная адвокат МБХ Наталья Терехова. Михаил Борисович в трудную для нее минуту просто бросил Наташу, пожалел денег на ее лечение в Штатах. Даже на похороны денег пожалел», ― напомнила Липцер.

    Также она рассказала о религиозном деятеле Глебе Якунине, который оказывал олигарху поддержку во время его заключения в колонии. По словам Липцер, в последний год своей жизни Якунин серьезно страдал от тяжелой болезни, однако Ходорковский не оказал ему никакой помощи – даже отказался помочь его близким с похоронами.

    «История с журналистами ЦУРа наглядный тому пример. Их просто послали на убой. Холодно, расчетливо, умышленно - это подчерк Михаила Борисовича, любой сотрудник «ЮКОСа» или «Открытой России» подтвердит мои слова», ― заключила бывший адвокат Ходорковского.

    Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР, были убиты и ограблены. Их командировку оплатил Михаил Ходорковский, который признался, что убитые работали над его проектом.

    Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько смертей на счету у олигарха

    Автор: Антон Зарубин
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