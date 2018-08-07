Российским священникам без объяснения причин отказывают в выдаче греческих виз

Афины, 7 августа. Несколько российских православных священников сообщили, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин. Священнослужители связывают отказы с осложнением дипломатических отношений между Москвой и Афинами.

Настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей в интервью РИА Новости сообщил, что вместе с семьей он собирался отправиться в туристическую поездку. В начале года были поданы документы на шенгенскую визу на всю семью. Матери и шестерым детям визу выдали в положенные сроки, однако священнику отказали под предлогом: «нет обоснований пребывания на территории Греции».

При этом священник подчеркнул, что это не первый случай, когда российским священнослужителям не выдавали визу совсем или выдавали со значительной задержкой. Экс-глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский сообщил о похожем случае.

Греция в июле обвинила Россию в попытках подрыва ее нацбезопасности и выдворила двух российских дипломатов из страны, еще двум россиянам был запрещен въезд в страну.

«Известия» со ссылкой на греческие СМИ сообщали во вторник, что вместе с руководителем политического бюро главы МИД Греции Йоргосом Сакеллариу Россия в качестве ответных мер собирается выслать из страны торгового представителя греческого посольства в Москве Адамантиоса Каритианоса и сотрудника отдела печати и коммуникаций Андреаса Такиса.