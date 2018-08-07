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Сирия: боевики дважды нарушали режим перемирия в провинции Латакия и в Алеппо
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    Сирия: боевики дважды нарушали режим перемирия в провинции Латакия и в Алеппо

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    Сирия: боевики дважды нарушили режим перемирия в провинции Латакия и в Алеппо

    Дамаск, 7 августа. За последние сутки боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) дважды нарушали режим прекращения огня в провинции Латакия, подвергнув обстрелу два населенных пункта в этой провинции. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    «Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», ― сказал генерал-майор​​​.

    По его словам, за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара и Мамухия в провинции Латакия, а также районы Шахба и Эз-Захра в городе Алеппо.

    Как отметил представитель Центра, жертв среди мирного населения за последние сутки «по счастливой случайности» не было, несмотря на участившиеся обстрелы.

    Автор: Антон Зарубин
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