Сирия: боевики дважды нарушили режим перемирия в провинции Латакия и в Алеппо

Дамаск, 7 августа. За последние сутки боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) дважды нарушали режим прекращения огня в провинции Латакия, подвергнув обстрелу два населенных пункта в этой провинции. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», ― сказал генерал-майор​​​.

По его словам, за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара и Мамухия в провинции Латакия, а также районы Шахба и Эз-Захра в городе Алеппо.

Как отметил представитель Центра, жертв среди мирного населения за последние сутки «по счастливой случайности» не было, несмотря на участившиеся обстрелы.