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Сирия: десятки оппозиционеров арестованы на подконтрольных боевикам территориях в Идлибе и Хаме
Политика
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    Сирия: десятки оппозиционеров арестованы на подконтрольных боевикам территориях в Идлибе и Хаме

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    Сирия: десятки оппозиционеров арестованы на подконтрольных боевикам территориях в Идлибе и Хаме

    Дамаск, 7 августа. Десятки представителей сирийской оппозиции арестованы на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях в провинциях Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В Центр по примирению поступила информация, что на подконтрольных НВФ территориях в провинциях Идлиб и Хама руководством группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Джебхат Тахрир Сурия» арестованы десятки представителей сирийской оппозиции.

    По данным ЦПВС, главари группировок, арестовав оппозиционеров, намерены сорвать проведение переговоров по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

    Автор: Олеся Волкова
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