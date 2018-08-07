Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию

Киев, 7 августа. С 1 октября этого года на Украине вновь будут повышены тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, добавив, что полученная прибыль будет направлена в фонд оплаты труда предприятий данной отрасли.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Национальная комиссия поддержала решение поднять среднегодовые тарифы на электроэнергию на 1,5%. Комиссия утверждает, что стоимость электроэнергии для населения не увеличится.

Согласно принятому решению, на 1,5% вырастут тарифы для «Укрэнерго», на 0,4% ― для гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» и на 0,03% ― для гидроаккумулирующих станций. Кроме того, на 3,2% вырастут тарифы на отпуск электроэнергии атомными электростанциями, принадлежащих «Энергоатому».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Киева приняли решение лишить украинцев почти 40% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отметим, что в июне этого года субсидии получали около 1,6 миллиона домохозяйств украинской столицы.