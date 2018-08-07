Меню
Украина
Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию
Украина
Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию
Следующая новость
Загрузка...

    Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию

    60

    Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию

    Киев, 7 августа. С 1 октября этого года на Украине вновь будут повышены тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, добавив, что полученная прибыль будет направлена в фонд оплаты труда предприятий данной отрасли.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, Национальная комиссия поддержала решение поднять среднегодовые тарифы на электроэнергию на 1,5%. Комиссия утверждает, что стоимость электроэнергии для населения не увеличится.

    Согласно принятому решению, на 1,5% вырастут тарифы для «Укрэнерго», на 0,4% ― для гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» и на 0,03% ― для гидроаккумулирующих станций. Кроме того, на 3,2% вырастут тарифы на отпуск электроэнергии атомными электростанциями, принадлежащих «Энергоатому».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Киева приняли решение лишить украинцев почти 40% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отметим, что в июне этого года субсидии получали около 1,6 миллиона домохозяйств украинской столицы.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.