ЮНИСЕФ доставил на Украину партию вакцины от кори

Киев, 7 августа. Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину более 77 тысяч доз вакцины от кори. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю более 750 украинцев заболели корью. При этом общее число заболевших корью на Украине с начала 2018 года превысило 28 тысяч человек.

«В конце июля Детский фонд ООН доставил в Украину новую партию вакцины против кори, паротита и краснухи КПК «Приорикс» — 77,6 тыс. доз», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан России о неблагоприятной ситуации с корью на Украине. Ведомство рекомендовало сделать прививки в случае планирования поездки на Украину.