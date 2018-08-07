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ЮНИСЕФ доставил на Украину партию вакцины от кори
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    ЮНИСЕФ доставил на Украину партию вакцины от кори

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    ЮНИСЕФ доставил на Украину партию вакцины от кори

    Киев, 7 августа. Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину более 77 тысяч доз вакцины от кори. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

    Ранее стало известно, что за минувшую неделю более 750 украинцев заболели корью. При этом общее число заболевших корью на Украине с начала 2018 года превысило 28 тысяч человек.

    «В конце июля Детский фонд ООН доставил в Украину новую партию вакцины против кори, паротита и краснухи КПК «Приорикс» — 77,6 тыс. доз», — говорится в сообщении.

    Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан России о неблагоприятной ситуации с корью на Украине. Ведомство рекомендовало сделать прививки в случае планирования поездки на Украину.

    Автор: Артем Никулин
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