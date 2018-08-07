«Это первый инцидент»: Эстония прокомментировала происшествие с истребителем НАТО

Таллин, 7 августа. Эстония впервые столкнулась с ситуацией, когда самолет НАТО выпускает боевую ракету на ее территории. Об этом во вторник заявил глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге, комментируя происшествие с истребителем ВВС Испании.

«В воздушном пространстве Эстонии это первый инцидент», — отметил он.

Валге добавил, что ракета была выпущена на высоте шести километров. Несмотря на механизм саморазрушения, она могла упасть на землю целой. В этом случае жителям Эстонии ни в коем случае нельзя к ней прикасаться.

Глава штаба ВВС Эстонии предположил, что причиной инцидента стала ошибка пилота или техническая неполадка. В настоящее время Военно-воздушные силы страны, департамент по воздушной безопасности Испании и НАТО проводят проверку, пишет издание Postimees.

Ранее сообщалось о том, что самолет ВВС Испании случайно выпустил ракету «воздух-воздух», когда патрулировал в небе над Эстонией. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев уже отреагировал на данный инцидент. Он отметил, что, несмотря на причастность испанских ВВС, обвинить в итоге могут Россию.