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«Это первый инцидент»: Эстония прокомментировала происшествие с истребителем НАТО
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    «Это первый инцидент»: Эстония прокомментировала происшествие с истребителем НАТО

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    «Это первый инцидент»: Эстония прокомментировала происшествие с истребителем НАТО

    Таллин, 7 августа. Эстония впервые столкнулась с ситуацией, когда самолет НАТО выпускает боевую ракету на ее территории. Об этом во вторник заявил глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге, комментируя происшествие с истребителем ВВС Испании.

    «В воздушном пространстве Эстонии это первый инцидент», — отметил он.

    Валге добавил, что ракета была выпущена на высоте шести километров. Несмотря на механизм саморазрушения, она могла упасть на землю целой. В этом случае жителям Эстонии ни в коем случае нельзя к ней прикасаться.

    Глава штаба ВВС Эстонии предположил, что причиной инцидента стала ошибка пилота или техническая неполадка. В настоящее время Военно-воздушные силы страны, департамент по воздушной безопасности Испании и НАТО проводят проверку, пишет издание Postimees.

    Ранее сообщалось о том, что самолет ВВС Испании случайно выпустил ракету «воздух-воздух», когда патрулировал в небе над Эстонией. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев уже отреагировал на данный инцидент. Он отметил, что, несмотря на причастность испанских ВВС, обвинить в итоге могут Россию.

    Автор: Антон Соколов
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