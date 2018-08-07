«Надо гнать из Верховной рады»: Азаров раскритиковал депутата, заявившего о «бесящихся с жиру» украинцах

Киев, 7 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал заявления депутата Верховной рады Александра Кирша о «бесящихся с жиру» украинцах.

Экс-премьер на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий Кирша, мирно дремлющего на некоторых мероприятиях. Азаров обратился к своим подписчикам с просьбой посмотреть «на лицо этого так называемого народного депутата». Политика возмутили высказывания Кирша о том, что «совсем не обязательно, чтобы у каждого украинца была машина — это предмет роскоши».

Азаров напомнил слова депутата, что «украинцы, которые хотят приобрести машины по доступным ценам, оказывается, «начинают беситься с жиру».

Экс-премьер отметил, что обязанностью народных избранников является забота о благосостоянии своего народа, «а не об уменьшении доходов украинцев».

«Да после такого заявления этого Кирша надо гнать из Верховной рады, ведь он считает, что украинцы должны жить и работать только за еду», — резюмировал Азаров, добавив, что за последние четыре с половиной года украинские депутаты смогли только «поставить людей на грань выживания».

Отметим, что депутат Кирш уже не в первый раз стал известен своими громкими и неожиданными заявлениями. В мае этого года, как сообщала «Газета.ру», он заявлял, что Украина должна шантажировать Международный валютный фонд дефолтом.

Ранее Азаров спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО. Как сообщали «Известия», по его словам, вопрос о вступлении Украины в Альянс не будет рассматриваться как минимум ближайшие 10 лет.