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Спасение пассажира из горящей машины в США попало на видео
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    Спасение пассажира из горящей машины в США попало на видео

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    Спасение пассажира из горящей машины в США попало на видео

    Москва, 7 августа. В США сотрудники полиции спасли пассажира из горящего автомобиля. Сцена спасения попала на видео, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube.

    Инцидент произошел 5 августа в Атланте. Автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого врезался в столб, после чего возникло возгорание. Прибывшим на место инцидента сотрудникам полиции удалось разблокировать дверь автомобиля и извлечь одного из пассажиров. Еще двоих ранее успели вытащить очевидцы аварии. Все трое были доставлены в больницу.

    Автор: Артем Никулин
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