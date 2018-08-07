Спасение пассажира из горящей машины в США попало на видео

Москва, 7 августа. В США сотрудники полиции спасли пассажира из горящего автомобиля. Сцена спасения попала на видео, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел 5 августа в Атланте. Автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого врезался в столб, после чего возникло возгорание. Прибывшим на место инцидента сотрудникам полиции удалось разблокировать дверь автомобиля и извлечь одного из пассажиров. Еще двоих ранее успели вытащить очевидцы аварии. Все трое были доставлены в больницу.