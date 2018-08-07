Бизнесмен с Урала более двух лет издевался над пятилетним ребенком с согласия его матери

Нижний Тагил, 7 августа. Житель Нижнего Тагила более двух лет истязал пятилетнего ребенка с согласия его матери. Как стало известно после проведенного расследования, подсудимый издевался над ребенком самыми разнообразными способами, причем потерпевший в силу возраста воспринимал такое обращение как норму.

«Издевательства происходили в период с 2014 по 2016 год, когда ребёнку было пять-шесть лет. Обвиняемый совершал различные действия: втыкал иголку в кисть мальчика, бил по ягодице, надевал на него собачий электроошейник и бил током», ― приводит сайт News.ru слова помощницы прокурора Пригородного района Нижнего Тагила Марины Ивановой.

По словам подозреваемого, он совершал подобные действия в отношении ребенка с согласия его матери, которая просила «воспитывать» ее сына. Как показала психиатрическая экспертиза, ребенок воспринимал такое обращение как норму.

Обвиняемым в жестоком обращении с ребенком является генеральный директор и совладелец фирмы фирмы «ITM Холдинг», которая включает в себя интернет-провайдер «Планета» и портал Weburg.net. Как сообщили в прокуратуре, у самого обвиняемого есть четверо детей, однако в отношении двоих он лишен родительских прав.