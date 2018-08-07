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Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
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    Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

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    Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

    Анкара, 7 августа. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Джим Мэттис провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних связей в оборонной сфере.

    По информации Анатолийского агентства, стороны также обсудили сотрудничество двух государств в сфере борьбы с терроризмом, а также взаимодействие Турции и США в Сирийской Арабской Республике.

    Говоря об отношениях двух стран, стоит отметить, что они пребывают в стадии кризиса, причиной которого стал ввод санкций против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного турецкими властями пастора из США Эндрю Брансона. Такое решение принял американский Минфин, обвинив глав МВД и минюста Турции Сулеймана Сойлу и Абдулахмита Гюля в «серьезных нарушениях прав человека». 

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке. 

    Автор: Тимур Румянцев
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