Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Анкара, 7 августа. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Джим Мэттис провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних связей в оборонной сфере.

По информации Анатолийского агентства, стороны также обсудили сотрудничество двух государств в сфере борьбы с терроризмом, а также взаимодействие Турции и США в Сирийской Арабской Республике.

Говоря об отношениях двух стран, стоит отметить, что они пребывают в стадии кризиса, причиной которого стал ввод санкций против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного турецкими властями пастора из США Эндрю Брансона. Такое решение принял американский Минфин, обвинив глав МВД и минюста Турции Сулеймана Сойлу и Абдулахмита Гюля в «серьезных нарушениях прав человека».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке.