Австралийский серфингист снял на камеру столкновение с китом в море

Канберра, 7 августа. Австралийский серфингист случайно врезался в горбатого кита, когда плавал неподалеку от города Порт-Маккуори. 28-летний спортсмен плыл за стаей дельфинов, однако неожиданно его доска столкнулась с мордой выныривающего кита.

Похоже животное не сильно испугалось столкновения с человеком. Кит спокойно продолжил плавание, выпустив фонтан на прощанье. Более того, через некоторое время серфингист заснял еще нескольких китов, которые плавали возле него, не показывая никаких признаков страха.

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