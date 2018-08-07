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Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Google
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    Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Google

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    Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Google

    Москва, 7 августа. Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google. 

    Как свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой зафиксирован в 20.37 мск. Более половины пользователей пожаловались на то, что не могут зайти в свою учетную запись. Чуть меньше сообщили, что возникли проблемы в работе поисковой системы.

    Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов. Проблемы с поисковиком также испытывают жители Японии и ряда европейских стран.

    Отметим, в июле, как сообщала «Газета.ру», компанию Google оштрафовали на рекордную сумму в 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Еврокомиссия уверена, что компания использовала «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android.

    Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Google

    В начале августа появилась информация, что Google намерена создать поисковик со встроенной цензурой для Китая. «Известия» со ссылкой на западные СМИ сообщали, что власти КНР уже ознакомились с предварительной версией приложения.

    Автор: Олеся Волкова
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