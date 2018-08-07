Меню
Происшествия
Психически больной мужчина протаранил ворота консульство России на Кипре
Украина
Украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию
Следующая новость
Загрузка...

    Психически больной мужчина протаранил ворота консульство России на Кипре

    34

    Психически больной мужчина протаранил ворота консульство России на Кипре

    Москва, 7 августа. Страдающий психическим расстройством мужчина протаранил на автомобиле закрытые ворота консульства России в Лимасоле. Об этом сообщает кипрское информационное агентство CNA.

    По данным агентства, инцидент произошел минувшим днем. Мужчина средних лет на автомобиле протаранил ворота консульства, затем он пытался проникнуть в здание дипмиссии, разбив стекло первом этаже. Мужчина был немедленно арестован сотрудниками полиции.

    Позднее выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, ранее он проходил лечение в психиатрической больнице.                                        

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.