Психически больной мужчина протаранил ворота консульство России на Кипре

Москва, 7 августа. Страдающий психическим расстройством мужчина протаранил на автомобиле закрытые ворота консульства России в Лимасоле. Об этом сообщает кипрское информационное агентство CNA.

По данным агентства, инцидент произошел минувшим днем. Мужчина средних лет на автомобиле протаранил ворота консульства, затем он пытался проникнуть в здание дипмиссии, разбив стекло первом этаже. Мужчина был немедленно арестован сотрудниками полиции.

Позднее выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, ранее он проходил лечение в психиатрической больнице.