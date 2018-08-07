Сирия: САА нанесла артиллерийский удар по позициям террористов в провинции Хама

Дамаск, 7 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли массированный артиллерийский удар по позициям террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, САА нанесли серию ударов по позициям террористов, информация о расположении которых была получена разведкой правительственных сил. В ходе операции правительственные силы использовали реактивные системы залпового огня Golan-1000, а также крупнокалиберную ствольную артиллерию. В результате ударов были уничтожены склады с боеприпасами и живая сила террористов.

Стоит отметить, что в этом районе действует террористическая группировка «Джейш Аль-Изза», ряды которой состоят из иностранных наемников.