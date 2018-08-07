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На Украине призвали арестовать министра, предложившего разорвать ж/д сообщение с Россией
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    На Украине призвали арестовать министра, предложившего разорвать ж/д сообщение с Россией

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    На Украине призвали арестовать министра, предложившего разорвать ж/д сообщение с Россией

    Киев, 7 августа. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал арестовать действующего главу ведомства Владимира Омеляна, который пригрозил остановить железнодорожное сообщение с Россией.

    По словам Червоненко, инициатива его преемника попадает под статьи «Халатность» и «Преступная деятельность». Он отметил, что железнодорожное сообщение с Россией приносит Украине стабильный доход. Отменив его, Омелян нанесет стране серьезный урон.

    «Как можно закрыть самое прибыльное сообщение с Москвой? Страна что живет не по рыночным правилам? И все это сделать министр хочет за счет налогоплательщиков. Такие заявления не имеют ничего общего ни с экономикой, ни с патриотизмом», — подчеркнул Червоненко в эфире украинского телевидения.

    Примечательно, что предложение Омеляна раскритиковали даже украинские радикалы. Так, например, депутат Игорь Мосейчук напомнил министру, что миллионы украинцев ездят в Россию на заработки. Если движение поездов остановят, они останутся без средств к существованию, а украинская экономика рухнет окончательно, пишет Infox.ru.

    Автор: Антон Соколов
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